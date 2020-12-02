Новая почта ищет 100 сотрудников в Харькове

Компания Новая почта дополнительно на постоянную работу ищет 100 операторов отделений, курьеров, а также сортировщиков посылок для работы на инновационном сортировочном терминале в Харькове.

Работники терминала проверяют целостность груза, выкладывают его на автоматическую сортировочную ленту и занимаются выгрузкой и загрузкой автомобилей.

Кроме того, в обязанности работников входит сортировка негабаритных и мелких отправлений по направлениям, а также размещение груза на терминале в соответствии со стандартами компании.

Компания заботится о своих работниках, поэтому предлагает им:

°полные социальные гарантии согласно КЗоТ Украины (в частности, официальный доход, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки)

° медицинское страхование

° удобную развозку от метро Холодная гора

° возможность карьерного роста

Подробности вакансий можно узнать по номерам 067 000-00-25, 067 530-10-03 или написать на yevlakhova.a@novaposhta.ua.

Все открытые предложения от компании можно найти на сайте: https://www.work.ua/jobs/4053918/

Напоминаем, Харьковский инновационный терминал Новой почты заработал в тестовом режиме в ноябре. Его площадь 19 тыс. кв. метров. Терминал оснащен современной автоматизированной системой сортировки посылок, которая способна сортировать до 20 тысяч посылок в час.