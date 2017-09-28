"Новая схема" мошенничества. Аферисты выманили полмиллиона

Накануне в Харькове стало известно о «новой схеме» мошенничества. Ее жервой жертвой стал 27-летний харьковчанин, у мужчины аферисты выманили полмиллиона гривен, сообщил отдел коммуникаций ГУНП харьковской области.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского отдела полиции

При личной встрече, подозреваемый под видом сотрудника обмена валют, которым он не являлся, принял от потерпевшего около 500 тыс. грн. Якобы для обмена их на 20 000 дол. США..После чего незаметно скрылся через задние двери помещения.

Во время расследования сотрудники полиции выявили схему обмана. Так, 30-ти летний харьковчанин по поддельным документам арендовал помещение, которое оборудовал под пункт обмена валют. После чего разместил на одном из интернет-сайтов объявление с предложением обмена гривны на доллар США по очень выгодному курсу.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского отдела полиции

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками Основянского отдела полиции был задержан 30-ти летний мужчина, который обоснованно подозревается совершении преступления. По данному факту открыто уголовное производство по части 4 ст.190 УКУ (мошенничество). Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Подозреваемому грозит до 12 ти лет лишения свободы, если его вина будет доказана в суде.