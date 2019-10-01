Нового прокурора Харьковской области представил заместитель Рябошапки

Сегодня, 1 октября, нового главу прокуратуры Харьковской области Александра Фильчакова представили коллективу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, нового прокурора области представил заместитель Генерального прокурора Украины -Главный военный прокурор Виктор Чумак.

Он вручил Александру Фильчакову права руководителя и пожелал успехов на новой должности.

Обращаясь к присутствующим, Чумак отметил, что сегодня уровень доверия населения к прокуратуры - крайне низкий, поэтому перед новым руководителем и коллективом стоят сложные задачи.

«Нужно понимать, что количество арестованных, задержанных, осужденных - это не показатель нашей работы. Единственный показатель, который дает ответ на то, есть ли в стране правоохранительная система, или ее нет, - это уровень доверия населения. Если население доверяет прокуратуре как медицине, церкви, военным, значит, эта прокурора существует. В таком случае существует возможность достичь справедливости в стране. Сегодня мы хотим утверждения такой справедливости и будем работать для того, чтобы действовали принципы верховенства права и неотвратимости наказания для каждого человека, нарушает закон. Мы будем делать все, чтобы эти слова стали реальностью», - отметил заместитель Генерального прокурора.

Во время общения с коллективом вновь прокурор области отметил, что основными задачами для себя он видит в организации обеспечения реформы прокуратуры и усилении координационной деятельности.

«Усиление эффективности борьбы с преступностью с целью законного использования бюджетных средств. Но самое главное нанесения, которая стоит перед нами, и которое мы должны решить в ближайшее время - это борьба с незаконной вырубкой леса», - подчеркнул Фильчаков, добавив, что приоритетами в своей служебной деятельности он видит честность, принципиальность, преданность делу, надлежащее обеспечение конституционных прав и интересов участников уголовного судопроизводства, настойчивость в достижении цели по утверждению верховенства закона.

Фильчаков Александр Васильевич родился 20.04.1979 в городе Харькове.

В 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины им.Я.Мудрого;

В 2005 году окончил Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Александр Фильчаков является старшим советником юстиции.

С 1996 по 2001 год проходил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Я. Мудрого

Работать в органах прокуратуры начал в 2002 году в качестве стажера на должности помощника прокурора Дергачевского района Харьковской области.



В 2014 году был назначен прокурором Киевского района Харькова.

С 2017 по 2019 год Александр Фильчаков возглавлял Харьковскую местную прокуратуру № 2 Харьковской области.