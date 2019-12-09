Новые автобусы на Песочин и Люботин. Война фирм-перевозчиков и недовольство пассажиров

Харьков-Песочин и Харьков-Люботин. С сентября к обслуживанию этих направлений добавились новые автобусы перевозчика "Укравтотранс плюс", который заменил Днепровский "Интерспецмаркет". Последний проработал на сообщении всего один день.

Сейчас на линиях примерно половина новых автобусов, половина - старых. Пассажиры, которые недавно жаловались на состояние старых машин, сейчас ищут проблемы в новых.

Татьяна, жительница Песочина

Люков нету для проветривания и открывающихся окон. Сейчас хорошо, тепло в автобусе комфортно, но что будет летом, когда будет 30 - заваренные окна и нету люков, вы понимаете, что это будет?

Часть старых и часть новых. Ну, старые есть, но их не много. Вчера вот ехал на старом, но в принципе он в нормальном состоянии вроде бы.

График отправлений и цена после пополнения технического состава и войны фирм-перевозчиков остались неизменными: 9 гривен в Песочин и 20 - в Люботин.

Но несмотря на это, люди жалуются, что достаточно большие по объему пассажиров направления могли бы обслуживаться лучше. Длительное ожидание зимой на автостанции коридорного типа, продувается холодным ветром - не абы какое испытание для взрослого человека, а среди пассажиров есть и дети.

Александра, жительница Песочина

Ну, хотелось бы все-таки почаще в зимний период, мерзнуть не хочется.

Споры перевозчиков вокруг этих довольно "лакомых" направлений продолжаются уже около полугода. Еще в мае был проведен тендер за право работать на этом маршруте. Старый перевозчик "Укравтотранс плюс" проиграл днепровской фирме "Интерспецмаркет", автобусы которой вроде бы лучше были приспособлены к перевозкам на то время. Но с поражением "Укравтотранс" не смирился и обратился в суд и облгосадминистрацию, назначив другой конкурс.

Но и второй конкурс не закончился заключением договора.

9 сентября на эти маршруты в Харьковской области одновременно вышли два перевозчика: харьковский "Укравтотранс плюс" и днепровский "Интерспецмаркет". Но последние проработали всего один день и были вынуждены, по их словам, уйти из-за угроз физической расправы.

В "Укравтотранс плюс" свою причастность к давлению отрицают, но по факту сегодня именно они, частично закупив новые автобусы, обслуживают маршруты. Правда, без договора. Отсутствие договоров у перевозчиков стало темой обсуждения и во время последнего заседания облсовета, ведь из-за юридической коллизии пассажиры фактически остаются не застрахованными ни физически, ни от того, что останутся без перевозчика.

Виктор Кисиль, депутат облсовета

Там проживает примерно около 75 тысяч жителей, каждый день перевозчик, примерно, собирает 300-500 тысяч гривен, 23 мая состоялся конкурс, в начале июня был заключен договор, но затем в главе администрации что-то поменялось, и этот договор отменили. Потом был проведен еще один конкурс и образовалась правовая коллизия. Нам безразлично как будет называться перевозчик, нам важно, чтобы он работал в законодательном поле Украины и представил качественные услуги.

Депутаты попросили новое руководство ОГА все же подписать законный договор, а также обратились в полицию с требованиями расследовать коррупционную составляющую конфликта.