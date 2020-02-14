Новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты, - ВОЗ

Новым китайским коронавирусом могут заразиться две трети населения планеты, заявил консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини в интервью агентству Bloomberg.

По словам Лонджини, который отслеживает распространение вируса в Китае, каждый заболевший обычно передает инфекцию двум-трем другим людям.

Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в слабой форме, отметил консультант ВОЗ.

По его мнению, изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус.

Однако в ВОЗ считают, что принимаемые в Китае меры дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.​

Как сообщалось, число погибших в результате вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй за день увеличилось на 116, а общая численность случаев заболевания возросла почти на 5088 новых смертей произошли в столице провинции - городе Ухане, где, как считается, вирус возник в конце прошлого года.