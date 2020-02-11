Новый этап медреформы: планируют ли сокращать персонал и закрывать больницы?

С первого апреля в Украине начинает действовать второй этап медицинской реформы. Лечебные учреждения будут финансироваться по принципу "деньги идут за пациентом». Тогда как ранее средства поступали за счет медицинских субвенций. Они гарантированно покрывали расходы на оплату труда работникам, коммунальные услуги и, по крайней мере, минимальный набор лекарств. Государственной субвенции на финансирование учреждений специализированной медицинской помощи со 2-го квартала 2020 не будет.

Михаил Черняк, зам. председателя ХОГА

Сьогодні нова модель роботи, саме КНП. Умовно кажучи - це підприємство надає медичні послуги і отримує за це гроші безпосередньо від держави, але у будь-якого комунального підприємства є власник і він так само може додати, фактично допомогти підприємству або дати йому додаткові кошти на розвиток

С первого апреля медицинские учреждения будут работать как самостоятельные автономные предприятия. В облгосадминистрации ожидают, что первые месяцы такой работы - так называемый "переходный период" будет не легким для медиков. Однако - уверяют - ни одно медицинское учреждение в Харьковской области закрыто не будет. Будет прекращаться работа неэффективных отделений и сокращаться количество административного персонала.

Прокомментировали и распространяемую в последнее время информацию об оповещении медиков по больницам об изменении оплаты труда.

Александр Галацан, советник зам. председателя ХОГА

Всі керівники без виключення, діючи в межах трудового законодавства, попередили своїх працівників про можливі зміни в умовах праці. До можливих змін вносяться і зміни в умовах праці. Те, що можуть бути тимчасові, а може і певним часом тривалі зміни заробітної плати - це є об’єктивна реальність

Для того, чтобы поддержать и подстраховать медучреждения во время переходного периода в ХОГА закладывают в бюджет - 462 миллионов гривен. Эту сумму просчитали, основываясь на расчетах за предыдущий период. Впрочем, говорят, многое будет зависеть от руководителей и помощи средствами местных бюджетов, то есть, желания развивать или закрывать медицинские учреждения.

А вот с работой центра борьбы со СПИДом, туберкулезных больниц, психиатрической сети или онкослужбы по принципу "деньги за пациентом" есть определенные особенности. С этим предложением областной департамент здравоохранения обратился к Национальной Службы здоровья и в этом их поддержали.

Александр Галацан, советник зам. председателя ХОГА

Вони просять дати розрахунки статистичні дані по роботі центру ВІЛ, СНІДу, по роботі фізкультурного диспансеру, по роботі всієї психіатричної мережі, по роботі туберкульозної мережі. Вони планують перейти на фінансування цих закладів за рахунок так званого "глобального бюджету". Тобто, все таки розглядається на рівні уряду питання виділення певного поля коштів, які ми відповідно до розрахунків минулих років, обсягів необхідних, ми зможемо забезпечити на постійну стабільну роботу всіх закладів

Сокращать коечный фонд ни в первой, ни в третьей психиатрической больнице, добавляют в облгосадминистрации, не будут. А вопрос о глобализации бюджета надеются в ближайшее время будет решен.