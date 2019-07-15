 

НТС возродит линейку смартфонов 9-летней давности

15 июля 2019 г. 15:47
Источник: Мегаобзор
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HTC собирается возродить свою старую линейку смартфонов Wildfire, первым из которых будет выпущен бюджетный HTC Wildfire E. 

Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную с модулями на 13 и 2 Мп.

Внутри установлен 8-ядерный процессор UniSoC SC9863 с графикой PowerVR IMG8322 в связке с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора 3000 мАч, также «в комплекте» порт microUSB и 3,5-мм разъём для наушников.

Когда именно состоится официальный анонс — неизвестно.

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