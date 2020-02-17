Обниматель животных: в Харькове появилась уникальная должность

Прошел всего месяц с того момента, как Боню забрали из приюта для животных, но за это время собака стала настоящим членом семьи.

Елена Левкович, харьковчанка:

Мы приехали в приют, посмотрели на неё, а она сразу прыгнула на сетку и такие глазки «возьмите меня». Ну, конечно, мы не остались равнодушными, мы её забрали - хотели поменьше, но она нам очень понравилась и мы очень довольны ею. Она очень хорошая и послушная собака. Людей она побаиваться, я наблюдала за ней, не особо она подходит к чужим. Но, тем не менее, она перебаривает страх свой.

В приюте Боню социализовал обниматель животных. Официально такая должность здесь появилась недавно. Но фактически этим же Катя Голицына здесь занималась в течение последних двух лет. Она и победила в конкурсе на эту должность. По словам девушки, погладить кота или собаку, заботиться о них и обниматься с ними - теперь ее прямая служебная обязанность.

Катерина Голицына, обниматель животных:

Очень важную роль играет социализация в целом. Не каждая собака подойдет, чтобы её обняли. Есть собаки, которые могут укусить, если к ним не так подойти или не так даже еду предложить. Есть собаки, которые просто там упадут на пол. Перевернуться животом кверху и есть не будут и ко всем ним нужно найти свой подход. Бывало такое, что я 2,5 часа сидела просто в вольере, разговаривала буквально сама с собой, чтобы голос животное слышало.

Подобные должности существуют за рубежом. Но - Катя единственный обниматель животных в Украине. В приюте говорят, фактически, обниматель готовит животное к жизни в семье. Вот Лаки - раньше забивался в угол будки, рычал на людей. А сейчас благодаря кинологу и обнимателя животных это дружелюбный и жизнерадостный пес.

Петр Полященко, кинолог:

Чтобы она вышла на вот такое поведение – это полтора месяца где-то. Каждый день, но менялась загрузка. Каждый день, это сначала было интенсивно, потом периоды отдыха, а потом это каждодневная прогулка-дрессировка и в итоге мы вышли на более такое стабильное поведение, с которым можно пристраивать в новую семью.

Сколько времени уходит на реабилитацию животные - в приюте точно спрогнозировать не могут - все зависит от характера бывшей бездомной.

Ольга Голубева, пресс-секретарь КП «Центр обращения с животными»:

Есть такие, которые жили на промзонах. Там, где человека не видели. Таких животных бывает очень сложно пристроить по одной простой причине – люди их не видят. Собака или кошка забиваются в свою будку и сидит там. То есть люди, ходят, выбирают и вместо того, чтобы выйти и показать себя «я весь здесь такой красивый и симпатичный, заберите меня». Собака просто сидит в будке и она так может сидеть годами.

Иногда достаточно месяца. А иногда - не хватит и целого года. И в приюте убеждены - животное по-настоящему может стать счастливым только в семье.