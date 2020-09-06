"Охрана, отмена!": харьковчане вышли на акцию поддержки избитых студентов

Больше 100 харьковчан сегодня собрались на акцию протеста возле памятника Тарасу Шевченко. В руках держали плакаты с надписями: "Парк - не зона" и "Не садись на пенёк - получишь по печени". Также скандировали "Харьков - город для людей" и "Охрана, отмена!"

Поводом для акции протеста стали события, которые происходили пару дней назад. Харьковчанка Анастасия Бриль-Юзупкина написала пост в соцсетях, где рассказала, что её младшую сестру и парня избили в саду Шевченко. По словам девушки, это была охрана парка. Анастасия сообщила, что младшая сестра и ее парень, студенты НТУ ХПИ, отдыхали в саду Шевченко, затем девушке стало плохо и ее начало тошнить. Они зашли вдвоем в туалет, после чего, пишет Анастасия, на них напали несколько молодчиков.

Кроме того, на днях в саду Шевченко, сообщил один из организаторов акции в поддержку студентов, Тарас Погребняк, охранники парка агрессивно себя вели с еще одним студентом, который хотел полежать на газоне.

Участники акции также принесли с собой пледы, настольные игры и музыкальные инструменты. От памятника Шевченко пошли в сторону парка и отдыхали на газонах в знак протеста против существующих запретов.

Как сообщил Олег Черкашин, заместитель директора охранного агентства "Антирейдер ГО " ВЕТЕРАН", на видео с места инцидентов в саду Шевченко, которое он видел, никто из сотрудников охраны студентов не избивал. Отметил, что будут разбираться в ситуации, а нападавших должна искать полиция. Относительно газонов: объяснил существующие запреты возможной порчей оборудования для полива травы.

Тем временем, полиция устанавливает обстоятельства избиения парня и девушки в саду Шевченко. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.