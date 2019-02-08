"Оккупанты, убирайтесь домой": в Харькове генконсульство РФ забросали яйцами

Плакат с надписью: "Оккупанты, убирайтесь домой!" и украинские флаги. У здания Генконсульства Российской Федерации собралось около сотни горожан. Преимущественно - представители националистических организаций, а также участники АТО. Среди требований - закрыть представительство России в Харькове и разорвать дипломатические отношения.

Людмила Тарасова, участница акции:

Я вообще думала, що закрили вже це консульство, бо це ворог для нас. І у нас буде українська держава. З Росією ми не друзі. Це ворог для нас, бо він вбиває наших людей.

Вадим Поздняков, участник акции:



Коли захопили в полон наших моряків, ми проводили тут акцію, палало консульство. Тоді ми ще провели акцію за розрив дипломатичних відносин. Зараз виступаємо за те саме.

По словам пикетчиков, из собственных источников они узнали, что в здании Генконсульства запланировано проведение фуршета, на который были приглашены представители пророссийских организаций, с которыми россияне собирались обсуждать президентские выборы в Украине. Кроме того, активисты сообщили, что сегодня в дипломатическом учреждении в Харькове должны были представить нового консула РФ.

Константин Немичев, организатор акции:

Ми не допустимо, щоб люди, які привели війну до нас в Україну щоб вони збиралися і про щось спілкувалися. Я розумію, була тема – вибори, хотіли зірвати, спекулювати.

Антон Сосницкий, со-организатор акции:

Основна мета - це передати месседж, в першу чергу, консулу новому, щоб ця людина не використовувала дипломатичну установу в політичних цілях Кремля. Саме - задля підрівної діяльності.

Желая получить комментарий относительно возможного собрания представителей соседней страны и пророссийских организаций в Украине, активисты позвонили в консульство, а также постучали в дверь, однако к ним пообщаться никто не вышел. Вскоре пикетчики забросали здание яйцами и облили зеленкой.