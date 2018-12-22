Олег Ляшко на "Турбоатоме": Я внес поправку к бюджету, чтоб у вас был госзаказ на $500 млн"

22 декабря 2018 г. 10:27
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21-го декабря лидер Радикальной партии посетил харьковский завод «Турбоатом» - один из крупнейших заводов в мире по производству турбин, оборудования для ГЭС и прочего энергетического оборудования. Производство позволяет выпускать турбины с самого первого этапа проектирования и до конечных этапов испытания и отправки готового агрегата.
 
«Мне важно, чтобы эту работу имели вы. Когда представители парламента едут и подписывают договора на поставку китайских турбин для Днистровской ГЭС, у меня возникает вопрос, а харьковский «Турбоатом» куда девать?», - возмутился Ляшко.
 
Политик встретился с рабочим коллективом завода и объяснил ситуацию. Во время принятия бюджета по его инициативе были внесены поправки. Государственные гарантии под кредит будут выдаваться только на отечественные турбины. В Украине такие турбины производит только один завод – харьковский «Турбоатом».
 
"Мы забили "осиновый кол" в их стремление купить китайские турбины", - порадовал заводчан Олег Ляшко.
 
Использование украинских турбин на всех предприятиях страны позволит обеспечить завод постоянными заказами. А это в свою очередь создаст новые рабочие места и даст возможность нормально зарабатывать сотрудникам завода.
 
Государственный заказ на пол миллиарда долларов позволит обеспечить работой завод на ближайшие 5 лет. Олег Ляшко отметил, что нельзя терять такой заказ и отдавать такие деньги за границу.
 
«У нас есть свой завод, нам необходимо сохранить рабочие места, а не отдавать государственные заказы нашим конкурентам», - уверен Ляшко.
 
Очень важно чтобы предприятия получали нормальные заказы. Это позволит платить сотрудникам достойную зарплату, только так мы сможем сохранить специалистов в нашей стране, а не в какой-нибудь другой. Так мы сможем зарабатывать деньги себе сами, а не бегать за кредитами МВФ, - утверждает лидер Радикальной партии.
 
"Сначала раздают миллиардные заказы нашим конкурентам, а потом идут за кредитами. Конечно, так у нас никогда не будет денег, мы должны сами зарабатывать на своих заводах! - уверен лидер РПЛ. - Мы должны в следующем году создать такие условия, чтобы в Украине производилось все необходимое, начиная от комбайнов и заканчивая вертолетами. Наши деньги должны работать на создание рабочих мест для украинцев, а не кормить экономику других стран".
 
Олег Ляшко поздравил весь коллектив завода с наступающими новогодними праздниками и вручил премии лучшим сотрудникам предприятия.

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