«Она пыталась оставить трёх детей сиротами»,- теща, обвиняемая в заказном убийстве экс-зятя осталась под стражей

Десять тысяч долларов. В такую ​​сумму по информации следствия оценила жизнь своего экс-зятя Наталья Морозовская. Эти деньги должны были достаться киллеру которого женщина нашла для «устранения» Владислава Васенко который работает директором КП "Горэлектранссервис". Главным условием убийства бывшего зятя было то, чтобы его смерть выглядела так, будто бы она наступила по естественным причинам - от сердечного приступа. Впрочем, в планы Натальи вмешалось СБУ, которая инсценировала смерть мужчины в январе прошлого года. К спецоперации, рассказывали правоохранители, готовились несколько месяцев. Сегодня на очередном заседании по этому делу продолжить рассмотрение не удалось, так как свидетели, которых должны допросить - не явились. Впрочем, учитывая то, что мера пресечения для Морозовской истекает через несколько дней - прокуратура подала ходатайство о её продлении.

Михаил Чопко, прокурор отдела процессуального руководства в уголовных производствах

Остання на утриманні дітей або інших осіб які потребують догляду не має що говорить про відсутність міцних соціальних зв’язків а тому в своїй сукупності доводять про можливість облаштувати умови життя на іншому місті. Знищити, сховати або спотворити будь які з документів які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначенні ризики обґрунтовуються тим, що Морозовська перебуваючи на свободі може створити докази непричетності до інкримінованого правопорушення.

В свою очередь, представители Морозовской выступили против продления меры пресечения в виде содержания под стражей, по их мнению риски которые зачитала прокуратура надуманные.

Игорь Касьянов, адвокат Н. Морозовской

Сторона обвинения говорит о том, что Морозовская является состоятельном человеком, раз она заказала убийство своего зятя, но, во-первых, это ещё не доказано стороной обвинения. У нас ещё впереди судебное следствие. Морозовская является пенсионером, и не каким олигархом тайным способным выехать за пределы Украины не является. Кроме того Морозовская страдает рядом тяжелых заболеваний.

По словам потерпевшего Владислава Васенко, с момента покушения прошло уже больше года, однако за все это время к нему никто не обращался даже с банальными словами извинения.

Владислав Васенко, пострадавший

Они не нашли в себе таких человеческих качеств, как просто позвонить извиниться, да. Встретиться, или ещё о чем то. Они наоборот сейчас заняли интересную позицию, о том, что это я заказал Морозовскую путём вступления в сговор с сотрудниками СБУ и прокуратуры. Я хочу, чтобы человек понес заслуженное наказание, у человека нет раскаяния, у человека нет сожаления о том, что она пыталась оставить трёх детей сиротами, о том, что в результате её действий, если бы они удались, то мои родители этого бы не пережили.

Сама Морозовская, от комментариев отказывается, аргументируя такую ​​позицию, заговором против нее.

Наталья Морозовская, обвиняемая

Я вам сказала, комментариев я не даю.

Однако суд встал на сторону обвинения и оставил Морозовскую под стражей еще на два месяца.

Ирина Букреева, судья

Колегія суддів ухвалила. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі відбування покарань № 27 Морозовській Наталі Михайлівні 22 жовтня 1955 року народження продовжити до 13 квітня 2019 року включно.

Следующее заседание состоится уже в марте.