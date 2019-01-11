"Они должны знать, что за них готовы бороться". Курсанты академии Нацгвардии Украины поддержали украинских моряков флешмобом

В флешмобе в поддержку украинских виськовополонених приняли участие 350 курсантов Национальной Академии Нацгвардии Украины. В руках участники держали сине-желтый флаг, а также военно-морской флаг Украины и флаг Академии.



Єднаймося, військові України під прапор синьо-жовтих кольорів. Заради подвигів нелегкої години незламних полонених моряків. Підтримаємо наших побратимів, що у полоні, нині в западні через агресію ворожих нам русинів, тримайтесь, браття, ви ж бо не одні. Відважним українським морякам Слава! – Слава! Слава Слава!

Стих «Єднаймося, військові України» курсант Богдан Кушнир написал специально для флешмоба. После того, как узнал о событиях в Керченском проливе слова поддержки, которые он хотел бы сказать украинским морякам мгновенно сложились в рифмованные строчки.

Богдан Кушнир, курсант Национальной академии Нацгвардии Украины:

Я хочу донести своїм віршем і флешмобом, що вони не повинні полишати надії і вірити в те, що за них тут борються хлопці: курсанти, офіцери, сержанти, солдати. Всі військовослужбовці всіх родів військ та служб боряться за них і будуть стояти до останнього.

В академии говорят, постоянно следят за ситуацией с моряками, которых взяли в плен в ноябре, и ждут их освобождения. Видели, что другие флешмобы прошли в разных регионах Украины, поэтому решили поддержать инициативу, чтобы пленники почувствовали, что за них готовы бороться все украинские военные.

Александр Морозов, заместитель начальника Академии:

Оцим своїм дійством виказали підтримку, віру в незламну волю нашихзх військовослужбовців - моряків. Ми теж військовослужбовці, ми розуміємо, що таке віськовий обов'язок і ми розуміємо, що наші моряки повинні захищати свою державу, повинні бути з рідними і близькими. Сподіваємося, що найближчим часом вони будуть вдома.

На данный момент в плену находятся 24 моряка, которых арестовали после атаки российских пограничников на украинские военные катера. Все они признали себя военнопленными.