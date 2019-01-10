"Они мечтали стать врачами и спасать людей". Родственники забрали тела убитых в Харькове студенток и рассказали о расследовании

Родственники студенток-турчанок, которых нашли убитыми в Харькове, прилетели в Украину 7 января. Несколько дней оформляли документы для транспортировки тел, теперь могут забрать своих детей домой. Отец одной из них, Зейнеп Хюсюнбеи, до сих пор не может поверить в то, что произошло. С дочерью общался каждый день. В последний раз - за несколько часов до убийства.

Юрдал Хюсюнбеи, отец погибшей студентки Зейнеп Хюсюнбеи:

Ей очень нравился Харьков, нравилась Украина. Она хотела здесь учиться, стать врачем-терапевтом. Мы общались ежедневно. В последний раз она звонила около двух дня. Это было 31 декабря.



Двух студенток, которые учились в Харькове, нашли мертвыми неделю назад в съемной квартире на Салтовке. Однокурсник девушек обратился в полицию, сказав, что его подруги не отвечают на телефонные звонки. Тела турчанок Зейнеп и Илдиз Букет правоохранители обнаружили 3 января. У них были ножевые ранения, рассказали в полиции, кроме того, с места преступления пропали ноутбук и мобильные телефоны убитых. Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье «Убийство» и уже на следующий день озвучили имя подозреваемого. Его объявили в международный розыск. Задержали 20-летнего турка в Стамбуле. На данный момент он находится под стражей. По данным следствия, убийство произошло 31 декабря, и в тот же день подозреваемый вылетел из Харькова в Турцию. Правоохранители установили, что одна из студенток - его бывшая девушка, с которой он часто конфликтовал после разрыва. Ее тело полицейские нашли в коридоре. Вторая жертва, по предварительным данным, стала случайным свидетелем, она лежала в верхней одежде у двери. Родственники жертв подчеркивают, к убийству с подозреваемым не были знакомы, но девушки рассказывали о нем родителям ранее.

Севал Метин Илдиз, роственница погибшей студентки Илдиз Букет:

С задержанным не общались, с его семьей тоже. Но мы будем следить за судебным процессом, ходить за заседания по делу, уже обсуждаем все детали с нашими адвокатами.

Похоронят иностранных студенток на родине, в городе Измир. Самолет с гробами вылетел в Турцию утренним рейсом из аэропорта "Харьков". Досудебное расследование продолжается, но судить подозреваемого в двойном убийстве будут не в Украине.

Владимир Белый, Почетный консул Турции:

В Украине еще проходят определенные експертизы, некоторые будут длиться до месяца, вот когда они будут готовы, скурпулезный перевод. Вину свою он признал полностью. В течение месяца - полтора уголовное дело передадут в Турцию. Она уже примет к рассмотрению это дело.

За жестокое убийство студенток турку грозит пожизненное заключение.