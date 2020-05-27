ООН настаивает, чтоб Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Организация Объединенных Наций призвала Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями". Соответствующее официальное заявление ООН было опубликовано в среду, 27 мая.

В официальном заявлении ООН отмечается, что насилие в отношении женщин и девушек разрушает жизни женщин и их семей по всей стране.

"Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека; оно разрушает жизни женщин и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общину, экономику, и на развитие страны в целом", - говорится в заявлении, призывающему парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции.

Отмечается, что в 2017 году в заключительных замечаниях по восьмому периодическому докладу Украины, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции. В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в Заключительных замечаниях Комитета. А в рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

"Обязательства преодоления гендерно-обусловленного насилия согласуются с обязательством правительства в достижении Цели устойчивого развития №5, а именно - устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах", - отметили в ООН.

В Организации также высказали свое осуждение недавних случае проявления языка вражды и вербального, и кибернасилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятелей, защитниц прав человека и гендерного равенства.

"Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений. Толерантность к таким проявлениям насилия способствует неравенству мужчин и женщин, а также распространению гендерных стереотипов, и оправдывает дискриминацию в отношении женщин и девушек, усиливая гендерно-обусловленное насилие", - говорится в заявлении.