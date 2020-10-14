Опубликовано постановление о продлении карантина и введении новых ограничений

Кабмин обнародовал постановление, которым правительство внесло изменения в критерии адаптивного карантина и продлило его действие до конца 2020 года. Текст постановления №956 от 13 октября с изменениями в постановление №641 от 22 июля опубликован на сайте правительства.

Прежде всего, постановлением ограничивается время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также ужесточается ограничение по проведению массовых мероприятий (не более 50 человек в "зеленых" зонах, до 30 - в "желтых", до 20 – в "оранжевых"). Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения.

Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу работников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.

Заведениям общего среднего образования рекомендуется установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, а заведениям профессионального и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий кроме тех, которые не могут этого сделать.

Постановлением также увеличиваются критерии показателей охвата тестированиями COVID-19 с 24 до 48 на 100 тыс. населения. В настоящее время в Украине усредненный показатель за неделю составляет 29,7 тыс. тестов в сутки. Максимальное количество тестов в сутки достигало 34,295 тыс.

Накануне правительство продлило до конца года адаптивный карантин. В частности, Кабмин изменил требования к проведению массовых мероприятий, к проведению спортивных соревнований, а также предложил школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября.