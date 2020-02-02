Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Китайские медики опубликовали фотографии легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV. Изображения были опубликованы в журнале Radiology 31 января.

Снимки были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.

Снимки были сделаны с разницей в три дня. На первом из них в низу легких уже заметны зоны поражения инфекцией - они похожи на большие светлые области.

На снимке, сделанном спустя три дня, уже заметно, что зона поражения расширяется.

Накануне Daily Mail уже писало об этой пациентке.

Тогда тоже отмечалось, что за три дня ее легкие серьезно трансформировались, и это было видно по снимкам рентгена.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Последние данные по коронавирусу:

Точно инфицированы: 14555 (+2515)

Из них в тяжелом состоянии: 2110 (+315)

В карантине: 137594 (+19116)

Возможно инфицированы: 19694 (+1556)

Выздоровели: 334 (+89)

Смертей: 304 (+45)