Пандемия и общежитие: как в условиях карантина живут харьковские студенты

Я могу дома сидеть почти всё время. Только за продуктами выхожу

Иван учится на четвертом курсе. Сейчас лекции он слушает не в аудиториях, а дистанционно, находясь в своей комнате университетского общежития.

В здании сейчас проживает около 200 студентов, в настоящее время общежитие заселено на 80 процентов и правила проживания в нем несколько изменились.

Денис Приходько, студент четвёртого курса

Изменилось то, что более усилилась дезинфекция, и в масках все ходим по коридору. Я более усилил личную гигиену и руки еще чаще мою. И у нас появился антисептик на входе. Мы каждый раз, когда заходим в общежитие, обрабатываем руки антисептиком.

В здание пускают только студентов, посетителям вход воспрещен - за этим пристально следят вахтеры. На входе - антисептики. Каждые три часа проводят влажную уборку с хлоросодержащими моющими средствами. Особое внимание - перилам и ручкам, комнатам общего пользования. Внимание уделяют и состоянию здоровья самих студентов.

Иван Шкиль, директор студгородка ХНУРЭ

Діти проходять 100% медичний огляд у нашому медпункті, який є у нашому університеті. І з медичною справкою ідуть до гуртожитку.

Есть также изолятор. Если у жителей общежития поднимется температура или они были контактными лицами, то на некоторое время придется переселиться в изолятор. Впрочем, он рассчитан только на нескольких человек.

Ирина Мотора, заведующая общежитием

Мы находимся в комнате для отдыха - в изоляторе. Здесь находится 2 кровати, белье чистое все время, проводится влажная уборка через каждые три-четыре часа. А скільки у вас таких ізоляційних кімнат? - У нас такая комната одна

Здесь есть микроволновка, импровизированная кухня со столом и электропечкой и холодильник. Есть отдельный выход из изолятора во двор.

В студгородке ХНУРЭ говорят, что за полгода карантина еще ни одного случая заболевания «ковида» у них не было.

Однако в регионе все совсем не так хорошо. Только за последние сутки на Харьковщине COVID-19 заболели более 300 человек, из них 237 - жители города. Четырем заболевшим врачи помочь уже не смогли. Общее количество жителей Харьковщины, которые столкнулись с чумой ХХІ века, уже достигает почти 10 000.