Пандемия коронавируса. Почему в Украине сделать тест без проблем пока могут только VIP-пациенты?

Вторую неделю подряд Харьков живет в условиях строгого карантина. В городе работают только важные объекты, в частности, аптеки, продуктовые магазины и супермаркеты, а также банковские учреждения. Кафе и рестораны - на доставку, в спецрежиме. Кофе - только с собой.

Правда, соблюдают правила карантина не все. С момент его введения в Харьковской области полицейские составили 191 админпротокол. Преимущественно, они касаются работы учреждений, должны были закрыться. А пока правоохранители следят за соблюдением карантина и фиксируют нарушения, чтобы бороться с распространением вируса, харьковчане обращают внимание на диагностику опасного заболевания.

В эти выходные социальные сети буквально взорвались негативными отзывами о тестах на коронавирус и реакцию медиков на жалобы пациентов. В фейсбуке возмущенные люди пишут - в проведении тестов им отказывают, даже при наличии таких симптомов, как высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Такая ситуация не только в Харькове, но и в других городах страны. В то время, как в Украину доставили сотни тысяч экспресс-тестов, которые распределили по разным регионам.

На данный момент в Украине зафиксировано более 400 инфицированных COVID-19. На Харьковщине - один случай. Точный возраст этого человека чиновники не называют. Отмечают, что больному меньше 30, и он недавно вернулся из Франции. В интернете сразу начали распространяться слухи, что первым инфицированным в области стал один из сыновей мэра города, Геннадия Кернеса. Хотя официального подтверждения этого на данный момент нет, впрочем, как и опровержения.

Почвой для слухов могло стать то, что тесты, которые выявляют коронавирус, без проблем делают преимущественно ВИП-ам. Остальным украинским пациентам за них приходится буквально воевать.

У подруги заболел ребенок, особенный ребенок. Пневмония. Скорая даже забирать в стационар не хотела. Уговорили, госпитализировали. Даже не в пульмонологию. В педиатрию. Тест на короновирус? ( ребенок с подтвержденной рентгеном пневмонией) - нет. Врачи отводят глаза, говорят тестов нет.

В переважній більшості лікарень тестів немає. Про що мова, про яку діагностику. Продовжуємо Вангувати в сліпу. Про невеликі лікарні, то зовсім туга. Забезпечення зовсім недостатньо. Медичні працівники зацікавлені в швидкій діагностиці, це те ж наша безпека.

Поднялась температура 39. Вызвала скорую, приехал фельдшер сделал укол и сказал обратитесь к семейному врачу, тестов у них нет. У меня такое чувство что все тесты в Киеве, в область не доходят.

После волны возмущений в социальных сетях, на официальной странице Министерства здравоохранения разместили сообщение, что чиновники начали получать жалобы об отказе принимать образцы для исследования в некоторых медицинских учреждениях. Отметили, что врачи должны действовать в соответствии с прописанными алгоритмами. Есть определенные симптомы - должны сделать тест.

Киевские чиновники предлагают обращаться на горячую линию Минздрава. Вместе с тем, открытие горячей линии анонсировали волонтеры Центра помощи STOP COVID-19.

Андрей Шейнин, волонтер Центра помощи STOP COVID-19:

Мы пытаемся людям объяснить, как они должны себя вести, если у них подозрение на вирус. Если у них есть соседи пожилые, которым нежелательно выходить на улицу. Люди в зоне риска, что касается помощи больницам: действительно, мы имеем информацию, что очень тяжелое состояние.

По информации волонтеров, во многих больницах области есть существенная нехватка средств защиты и оборудования - от респираторов до аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока надеются на реакцию государства. Однако уже собираются вместе, чтобы оказать помощь медикам в любой момент.

Андрей Шейнин, волонтер Центра помощи STOP COVID-19:

Сегодня должен был ночью прилететь самолет в Киев с достаточным количеством защитных респираторов и вроде бы там есть защитные костюмы. И большое количество тестов ПЦР, которые дають правильный диагноз и не надо перепроверять. Сейчас мы наблюдаем, что делает государство. В случае надобности уже начали скупать в строительных магазинах, где остались, щитки для врачей.

Центр помощи STOP COVID-19 уже включает в себя множество общественных организаций Харькова, но к инициативе присоединяются волонтеры в других уголках региона, в частности, в Изюме и Купянске. Ведь в случае вспышки заболеваемости инфицированных могут размещать не только в крупных больницах города, но и в районных медучреждениях.