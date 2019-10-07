Переход русскоязычных школ на украинский: появилось официальное разъяснение (видео)

В Украине все государственные школы с русским языком преподавания с сентября 2020 перейдут на украинский.

Подробности инициативы Министерства образования и науки рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Есть закон об образовании, который четко определяет, что языком обучения в школе является государственный язык, то есть украинский. Это абсолютно не мешает изучать любой другой, в частности, язык нацменьшинств на соответствующих уроках", - пояснил омбудсмен.

Горбачев отметил, что соответствующий закон был принят еще два года назад, в сентябре 2017 года, а сейчас идет переходный период.

По его словам, "если это уроки русского языка или зарубежной литературы, где изучают произведения русской литературы", то в отношении языка обучения "нет никаких возражений". Однако другие предметы нужно преподавать на украинском.

"Тесты внешнего независимого оценивания, которые засчитываются как государственная итоговая аттестация и как вступительные экзамены в высшие учебные заведения, проводятся на государственном языке. Готовить детей к экзамену надо именно на украинском. Учитель должен владеть ним, иначе не имеет права работать в государственной школе", – подчеркнул Горбачев.

Он отметил, что обязанность контролировать соблюдение законодательства возложено на администрацию учебного заведения.

Также защитой языка в образовательной сфере будет заниматься языковой омбудсмен.

"Если мы видим, что где-то это совершенно четкое требование не выполняется, то есть родители, которые могут обращаться в администрацию школы, органы управления образованием, другие государственные органы, которые обязаны контролировать соблюдение действующего законодательства", – сообщил омбудсмен.

Горбачев рассказал, что за невыполнение закона директорам учреждений будут выносить выговоры и увольнять с должностей. Также он уточнил, что частным школам, в отличие от государственных, оставят право выбирать язык обучения.

