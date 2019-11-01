"Перепутал пакеты": задержанный при попытке дачи 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ директор лесхоза принес на 10 тысяч больше, - Сытник

01 ноября 2019 г. 12:23
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Задержанный в Дергачевском районе за попытку подкупить детектива НАБУ глава "Гутянского лесхоза" Виктор Сыса во время встречи перепутал пакеты с деньгами и принес больше, чем собирался.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра".

"Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьковскую область, как раз вчера предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов. Почему-то принес 110", - сказал он.

По словам директора НАБУ, когда "детектив под запись позвонил Сысе и спросил об этом, Сыса ответил: "Да я перепутал пакеты".

Напомним, скандально известный директор “Гутянского лесхоза" Виктор Сыса накануне был задержан на попытке дачи взятки в 100 тысяч долларов детективу НАБУ.

 

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