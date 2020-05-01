Первомай на карантине: как харьковчане проводят праздничные выходные

Первомайские праздники в этом году для многих харьковчан проходят в необычном формате. Все - из-за карантинных ограничений и борьбы с коронавирусом. В популярных местах отдыха беседки ограждены лентами, у мангалов - никого. А вместо отдыхающих с шашлыками - лишь несколько родителей с малышами, спортсмены и владельцы четверолапых.

Игорь:

Раньше, да, выезжали. Сейчас дома сидим. Вышел с собакой пройтись и домой сразу.

Безлюдно днем ​​и на территории Журавлевского гидропарка, в лесу рядом - тоже, а еще в центральных парках и скверах. За первую половину дня, говорят патрульные, ни одного нарушителя карантина не выявили.

Сергей Лях, инспектор патрульной полиции:

Как видите, люди у нас сознательные, все прекрасно понимают. Либо отдыхают в других местах, которые отдалены от Харькова, либо просто сидят дома и придерживаются карантина. – Когось піймали? – Нет, конечно, згідно чинного законодавства дотримуються.

Харьковчане в этом году преимущественно выбирают отдых дома в кругу семьи, или же за чертой города, на даче, если есть возможность добраться туда на авто. Но есть и те, кто отказываться от первомайского шашлыка и компании из-за карантина не собираются. Однако планируют выезжать на природу вечером.

Артем:

Отличается только тем, что не работает никто. А так, пойдем сегодня на шашлыки, да. Думаю, ничем не будет отличаться.

Зоя Михайловна:

Мы вчера посадили возле дома палисадничек, цветочки, чтобы приятно было, полили, вывели шланг. Дома сделаю уборочку и хороший обед и всё. Єто праздник такой, что солидарность рабочих людей, мы будем так.

Юлия:

Ничем наш день, первое мая, не отличается от условий карантина, ни шашлыков, ничего, только все. 1 мая, как и весь период карантина, день семьи.

Елена Ивановна:

Просто вышла подышать, к сожалению. Обычно выезжаем за город. Мы осторожные, у нас ребенок, если мы отвечаем не за себя, так за близких.

Карантин внес коррективы и в планы коммунистических и социалистических организаций. Обычно они выходят на демонстрацию 1 мая. Однако в этом году к традиционному месту собрания - у памятного знака в честь первой харьковской "маёвки" - пришло только несколько человек с цветами.

Дмитрий:

Праздник, который объединяет людей, поэтому я сюда и пришел. На место, откуда этот праздник в нашем городе начинался 120 лет назад. Я не нарушаю правил карантина, на изоляции нахожусь, не участвую в массовых мероприятих.

Между тем, в областной государственной администрации обновили статистику по распространению коронавируса. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз установили жителям Харькова, Харьковского, Лозовского, Изюмского и Чугуевского районов. В-целом, в регионе заболело уже 274 человека. Госпитализировано - 96. Из них трое - на кислородной поддержке. 26 человек выздоровели, четверо - умерли.