Первый звонок по-новому: Минобразования предложили изменить формат праздника

Праздник первого звонка в Украине в этом году может пройти в новом формате. В частности, это посоветовала сделать школам заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий. Об этом она сказала в ходе онлайн-толоки от EdCamp.

Мандзий советует школам праздновать начало нового учебного года в рамках класса.

"Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведения 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергайте друг друга опасности и придумайте креативный формат. А я точно знаю о креативности наших школьных команд ", - сказала чиновница.

По ее словам, подобные мероприятия должны проходить на открытом воздухе.

Как сообщалось, ранее в Минобразования рассказали, каким должно быть обучение с 1 сентября. В частности, в ведомстве хотят, чтобы дети только во время уроков снимали маски, и рекомендуют смешанную форму обучения.

