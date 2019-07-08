Плетение венков, мастер-классы и корчевание пней. Жители Салтовки отметили праздник Ивана Купала

Плетение купальских венков и даже корчевание пней. Праздник Ивана Купала жители Салтовки отмечали на Журавлевском водохранилище. Гостем праздника стал актер Валерий Чигляев - звезда легендарного мультфильма "Остров сокровищ". Развлекал всех в роли главного пирата.

Отдать вам папоротник, который исполняет чудеса. Жалко отдавать вам, я жадный, но наверное, отдам, но я сегодня приехал не с пустыми руками. С добычей. Это Константин Грубич.

Телеведущий Константин Грубич отвечал за кухню - на мастер-классах рассказывал как готовить украинские вкусности и волшебное печенье. Важным моментом праздника стало выкорчевывание пней. Представители "Зе! Команды" вместе с другими горожанами продемонстрировали как будут бороться с коррупционерами среди депутатов Верховной Рады.

Андрей Одарченко, представитель "Зе! Команды" (Салтовка):