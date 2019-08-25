 

По факту обрушения моста в Харькове открыто уголовное производство по двум статьям УК

25 августа 2019 г. 18:15
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По факту обрушения моста в Новобаварском районе Харькова возбуждено уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уголовное производство открыто по двум статьям - ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. 

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Напомним, сегодня, 25 августа, около 9 часов утра обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. 

По версии «Укравтодора», аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин на окружной Харькова произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Местные жители предоставили АТН детальные фото с места происшествия.

 

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