По факту смерти мужчины на железной дороге под Харьковом открыто уголовное дело

По факту смерти мужчины, тело которого нашли на железнодорожной платформе под Харьковом, полиция открыла уголовное дело.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 апреля в 22:07 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Слобожанское на железнодорожной платформе лежит тело мужчины, вероятно, травмированного поездом.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция призывает граждан быть осторожными и осмотрительными при переходе и пребывании на платформах железнодорожных станций.