По факту смерти мужчины на железной дороге под Харьковом открыто уголовное дело

12 апреля 2019 г. 18:04
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По факту смерти мужчины, тело которого нашли на железнодорожной платформе под Харьковом, полиция открыла уголовное дело.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 апреля в 22:07 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Слобожанское на железнодорожной платформе лежит тело мужчины, вероятно, травмированного поездом.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. 

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция призывает граждан быть осторожными и осмотрительными при переходе и пребывании на платформах железнодорожных станций.

 

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