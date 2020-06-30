По Крымскому мосту Россия запустила грузовые поезда

С сегодняшнего дня, 30 июня, по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный Крым и Россию через Керченский пролив, запустили грузовое железнодорожное движение. Об этом сообщает "РИА-Новости".

"По Крымскому мосту запустили грузовые поезда, уже последовали два состава", - заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Отмечается, что в этом году грузовые поезда перевезут до 3 млн тонн грузов.

Напомним, в конце 2019 года в РФ заявили о завершении строительства Крымского моста.

23 декабря по Крымскому мосту отправился первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Время в пути составило 43,5 ч, а 24 декабря поехал первый поезд из Москвы до Симферополя, время в пути которого составило 33 час.

По железнодорожному мосту через Керченский пролив до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии будут курсировать 11 пар пассажирских поездов, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов общей вместимостью 882 пассажира.

Напомним, протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ. В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.