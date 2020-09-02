Почему книга и сегодня - лучший подарок?®

Когда-то, думая, чем порадовать близкого нам человека, мы сразу заворачивали в книжный магазин. Но так ли всё обстоит в наше время? Современное поколение читает значительно меньше, предпочитая усваивать информацию несколько другими, более комфортными и лёгкими способами.
К тому же существуют виртуальные варианты изданий, более легко доступные, не пачкающиеся, не портящиеся, нередко находящиеся даже в легальном свободном доступе в библиотеках Интернета. Их прочтение не требует физического контакта, там есть удобный поиск, возможность быстрого усвоения информации, увеличения и уменьшения размера шрифта - всё для максимального удобства человека.
Устаревают ли бумажные книги? Не совсем, они и сегодня остаются весьма полезными, если понимать, кому и когда вы их дарите.
Ещё буквально одно-два десятилетия назад шкаф с книгами являлся главным человеческим богатством, которое должно было присутствовать в любой квартире. А сейчас и времени, и желания становится куда меньше, и оптовое коллекционирование становится менее актуальным.
Тем не менее, заказать книгу близкому человеку - всё ещё очень хороший выбор. Потому что, если вы понимаете его увлечения и интересы, то красиво оформленное, лицензионное бумажное издание любимой литературы (даже если она была ранее прочитана в том же Интернете) будет замечательным украшением домашней коллекции и очень обрадует. Не говоря уже о том, что электронная книга никогда не передаст прекрасный запах печати, ощущение шелеста перелистываемых бумажных страничек и просто солидность и красоту... одна картинка обложки, даже если она и есть - всё же не то.
Ещё с древних времён подаренная книга несла не столько практическую полезность, а выражала своё почтение дарителю или выступала вариантом завести хорошее знакомство, сейчас в этом смысле ничего не изменилось.
Иногда книги даже дарились с определённой целью: когда во Франции проходили серьёзные религиозные войны, католики лично подносили королю книги с прошением об уничтожении еретиков, а протестанты - стремились смягчить королевское сердце относительно гугенотов.
Кстати, книга особенно хороший подарок ещё и потому, что от него крайне некультурно отказываться.
Хотя издать книгу всегда было довольно дорого, современные магазины продают большое количество подобной продукции от пришедших к успеху авторов. Есть много удобных вариантов сортировки, помогающих в поиске: по жанру, по любимому/нужному сейчас писателю, а иногда существует возможность искать даже по обложке...
Подытоживая причины, почему книга и сегодня - лучший подарок, выделим следующее:
Поэтому обязательно дарите книги своим близким. Поверьте, они это очень оценят!