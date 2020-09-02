Почему книга и сегодня - лучший подарок?®

Стоит ли сейчас покупать книги

Когда-то, думая, чем порадовать близкого нам человека, мы сразу заворачивали в книжный магазин. Но так ли всё обстоит в наше время? Современное поколение читает значительно меньше, предпочитая усваивать информацию несколько другими, более комфортными и лёгкими способами.

К тому же существуют виртуальные варианты изданий, более легко доступные, не пачкающиеся, не портящиеся, нередко находящиеся даже в легальном свободном доступе в библиотеках Интернета. Их прочтение не требует физического контакта, там есть удобный поиск, возможность быстрого усвоения информации, увеличения и уменьшения размера шрифта - всё для максимального удобства человека.

Устаревают ли бумажные книги? Не совсем, они и сегодня остаются весьма полезными, если понимать, кому и когда вы их дарите.

Немного истории, нынешняя ситуация

Ещё буквально одно-два десятилетия назад шкаф с книгами являлся главным человеческим богатством, которое должно было присутствовать в любой квартире. А сейчас и времени, и желания становится куда меньше, и оптовое коллекционирование становится менее актуальным.

Тем не менее, заказать книгу близкому человеку - всё ещё очень хороший выбор. Потому что, если вы понимаете его увлечения и интересы, то красиво оформленное, лицензионное бумажное издание любимой литературы (даже если она была ранее прочитана в том же Интернете) будет замечательным украшением домашней коллекции и очень обрадует. Не говоря уже о том, что электронная книга никогда не передаст прекрасный запах печати, ощущение шелеста перелистываемых бумажных страничек и просто солидность и красоту... одна картинка обложки, даже если она и есть - всё же не то.

Ещё с древних времён подаренная книга несла не столько практическую полезность, а выражала своё почтение дарителю или выступала вариантом завести хорошее знакомство, сейчас в этом смысле ничего не изменилось.

Иногда книги даже дарились с определённой целью: когда во Франции проходили серьёзные религиозные войны, католики лично подносили королю книги с прошением об уничтожении еретиков, а протестанты - стремились смягчить королевское сердце относительно гугенотов.

Кстати, книга особенно хороший подарок ещё и потому, что от него крайне некультурно отказываться.

Что можно приобрести сейчас

Хотя издать книгу всегда было довольно дорого, современные магазины продают большое количество подобной продукции от пришедших к успеху авторов. Есть много удобных вариантов сортировки, помогающих в поиске: по жанру, по любимому/нужному сейчас писателю, а иногда существует возможность искать даже по обложке...

Подытоживая причины, почему книга и сегодня - лучший подарок, выделим следующее:

универсальность - чтению, как, например, любви и шахматам, все возрасты покорны (и не только возрасты, но и социальные статусы и многое другое);

книга стоит не слишком дорого, но при этом радость от её дарения может быть весьма высока;

даже бумажные книги достаточно долговечны и практичны, не нуждаясь при этом в слишком сильном уходе;

книга создаёт настроение, помогает задуматься над тем, что сейчас происходит. Оценивая действия книжных персонажей относительно своей реальной жизни, есть шанс не повторять тех же самых ошибок.

Поэтому обязательно дарите книги своим близким. Поверьте, они это очень оценят!