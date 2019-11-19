Почему польский ВУЗ лучше украинского®

Получение образования за границей уже не является чем-то недостижимым. Большой популярностью среди украинских подростков пользуются польские вузы. Сегодня 55% иностранных студентов в Польше – молодежь с Украины. Чем польский вуз лучше отечественного украинского, мы расскажем в этой статье.

Преимущества образования в Польше

Главное преимущество – диплом европейского образца. Цена за образование в Польше ниже, чем стоимость учебы по контракту в Украине. Год в частном вузе обойдется в 750 евро, в государственном – от 1500. А стоимость обучения, например, на факультете международных отношений в Киево-Могилянской Академии на 2019-2020 гг. составила 50 тысяч гривен (около 1868 евро).

Поэтому образование в Польше экономически выгодно. К тому же, наличие Карты поляка позволяет украинским абитуриентам поступать на бюджет в польские вузы наравне с гражданами страны.

Из дополнительных преимуществ:

Изучение польского и английского языков

Получение грантов и стипендий

Простые условия поступления

Возможность выбирать предметы для изучения

Магистратура в Польше для украинцев с дипломом бакалавра

В чем отличие системы образования

Несмотря на территориальную близость двух государств, системы обучения в Украине и Польше сильно отличаются. Особенно это чувствуют украинцы с высшим образованием, которые приезжают получить степень магистра.

Учебный год начинается 1 октября. У студентов есть возможность дольше отдохнуть или найти подработку, чтобы оплатить обучение. Экзамены сдают в письменной форме, устный опрос – редкость.

Каждый студент имеет доступ к Университетской Системе Обслуживания Обучения (USOS) с персональным аккаунтом. Через него уточняют расписание, ищут контакты одногруппников, узнают оценки за сессию, записываются на пары или курсы и многое другое.

Все дисциплины разделены на обязательные и выборочные – можно самим выбирать предметы. К студентам в Польше более лояльное отношение. Преподаватели дают личный номер для обратной связи. Есть определенное количество занятий в семестре, которое разрешается пропустить по семейным обстоятельствам.

И, конечно, каникулы. Католическая страна отмечает Рождество, Пасху и другие церковные праздники масштабно, на государственном уровне. Поэтому в университетах делают мини-каникулы, чтобы студенты отдохнули и провели время с семьей.

Какие условия для поступления

Для того чтобы украинскому абитуриенту поступить в польский вуз, нужно знать язык на уровне не ниже B2, подтвержденный сертификатом. Для английских программ обучения необходимо владеть английским языком на уровне upper-intermediate. Он подтверждается сертификатом TOEFL iBT и другими. При этом оценка в аттестате по английскому должна быть не ниже 9 баллов. Общий средний балл аттестата – 8.

Нет ограничений по возрасту и вступительных экзаменов. Исключение – медицинские университеты и факультеты творческих специальностей. Также экзамены предусмотрены для тех, кто хочет поступить на бесплатное обучение на конкурсной основе.

Выбор востребованной профессии

В польских высших учебных заведениях обучают профессиям, которые действительно востребованы в стране и Европе. Многих специальностей, в частности с уклоном на предпринимательство и маркетинг, в Украине вовсе нет. Например, факультеты информатики в бизнесе и микробизнес в университетах ВСБ (www.wsb.pl).

Именно поэтому многие родители отправляют детей на обучение в соседнюю страну, чтобы они получили больше возможностей для трудоустройства и самореализации.