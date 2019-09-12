Почему «Троллейбусному депо №2» не хватает водителей и кондукторов

Пять новеньких троллейбусов "Богдан" уже курсируют по улицам города – «Троллейбусному депо №2» современных низкопольных «рогачей» поставили ещё в августе. Еще 22 машины депо получит до конца этого месяца. В целом подвижной состав пополнится на целых 57 троллейбусов, благодаря финансированию европейского банка реконструкции и развития. Все бы хорошо, да вот работать на них некому, кадров не хватает, поэтому депо планирует набрать водителей и кондукторов.

Татьяна Водолагин, нач. отдела кадров КП "Троллейбусное депо №2"

Нам не хватает практически всегда водителей и кондукторов, но критики особой нет. То есть в связи с тем, что у нас будет увеличение подвижного состава к концу года, у нас сейчас более активно набираются водители и кондукторы.

Все новенькие троллейбусы данной марки, во-первых, с кондиционерами, а во-вторых, полностью приспособлены для людей с инвалидностью, такие машины могут даже опускаться для более комфортного подъема пассажиров на борт троллейбуса.

В старых троллейбусах такое не предусмотрено, куда будет подниматься и где будет располагаться человек, непонятно, об этом не думали.

Дмитрий Липовой, директор КП "Троллейбусное депо №2"

Эти троллейбусы выйдут на линии города - первая часть задачи. Вторая часть задачи — это в городе планируется открытие ещё одного маршрута в ближайшее время на Северной Салтовке, вы слышали, городской голова об этом говорил. И будет возобновлена работа маршрута №17, который будет у нас ездить на поселок Жуковского.

Зарплата, говорят в депо № 2, зависит от классности, стажа, маршрута, выполнение графика и вообще кучи факторов, поэтому, заключает директор троллейбусного депо №2, в среднем водитель может получать 10-12 тысяч гривен, но есть такие водители, зарабатывающие 8, а некоторым везет получать зарплату даже 17 тысяч гривен. Кондукторам предлагают около 8 тысяч гривен в месяц. Но руководство депо совсем не скрывает, что работники должны выполнять какой-то финансовый план.

Дмитрий Липовой, директор КП "Троллейбусное депо №2"

На любом маршруте всегда есть финансовое задание, вот которое должен кондуктор или водитель выполнять. То, что касается совмещения работы водителя и кондуктора, - да, есть те маршруты и тот опыт водителя, который позволяет водителю производить приём оплаты за стоимость проезда. Естественно, такие водители получают отдельно, у них есть доплата за реализацию проездных билетов.

Экскурсию на предприятии такого формата, говорят в центре занятости, проводят впервые, несколько десятков безработных, которых привезли сегодня, специально отбирали. Служба занятости давно плодотворно сотрудничает с депо, и уже 12 людей прошли обучение по профессии «водитель троллейбуса».

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости

В цьому випадку, в першому я маю на увазі - ми якраз максимально орієнтуємо людину саме на цю професію, саме на професію водія, або навчання, або ми бачим, що вже є права, тобто вже є якісь можливості, щоб на цій базі вчитися далі. Або підвищити кваліфікацію, або просто у людини є бажання, ви знаєте, головне, щоб у людини було бажання.

Большое желание работать водителем троллейбуса имеет Владислав, парень закончил учебу и на предыдущей работе, говорит, не нашел себя, так что обратился в центр занятости и теперь за его счет учится на водителя. Сегодня у парня было первое занятие, учиться нужно больше пяти месяцев, обучение будет проходить в два этапа: теоретический курс и пассажирское стажировки.

Владислав Валяев, учится на водителя троллейбуса

Мои впечатления, ну просто я до этого общался как бы за камерой, и там за камерой, поверьте, совершенно другие слова, я пока не могу об этом рассказать, но несмотря на то, что какие слова мне там говорили, всё равно сюда пошел, потому что мне нравится водить.

Будущих работников привлекают достаточно неплохой зарплатой, стопроцентными льготами на оплату коммунальных платежей и, конечно же, бесплатным проездом в наземном электротранспорте.