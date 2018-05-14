Под Харьковом есть детский оздоровительный лагерь, на территории которого зарыт клад

В сто раз лучше всех курортов отдых где? - В "Зеленой горке" !

Детский лагерь"Зеленая горка" расположен на одном из холмов села Водяное Змиевского района. На территории, где размещены корпуса, когда-то стоял графский дворец. А сейчас - это современная столовая и кинозал, видеобар, спортивные площадки и беседки:

Виталий Коц, директор лагеря "Зеленая горка"

Оздоровительная программа очень большая - аромотерапия, спелеотерапия, аромомассаж, фитотерапия, тренажерный зал, теренкуры, бассейн- то есть программа детского отдыха в этом году обещает быть очень насыщенной. Мы в этом году разработаем селфи-зону, которая детям всем нравится, дискотеки у нас разнообразные, у нас хороший диджей , который не первый год у нас работает

Вопрос, который волнует в первую очередь родителей - питание. В "Зеленой горке" оно пятиразовое, а в этом году хотят сделать еще один дополнительный прием пищи.

Команда вожатых-аниматоров и другой персонал - опытные и компетентные.

Виталий Коц, директор лагеря "Зеленая горка"

Руководящий состав - это кандидаты наук, доценты педагогического университета Сковороды харьковского, а весь педсостав - это исключительно студенты

Первая смена в лагере начинается уже 2 июня