Под Харьковом от бешеного кота пострадал человек, введен карантин

28 ноября 2019 г. 10:38
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26 ноября в поселке Циркуны Харьковского района области зарегистрирован случай бешенства кота.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как отмечается, диагноз был подтвержден лабораторно.

Кроме того, от больного кота пострадал человек и домашнее животное.

В связи с этим 27 ноября было проведено внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Циркуновском сельском совете, на котором было принято решение о введении карантина по бешенству на территории поселка Циркуны с прилегающими лесными и полевыми массивами.

Сейчас на территории, ограниченной карантином, проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в т.ч. переучет восприимчивых к заболеванию животных и профилактические прививки против бешенства животных, а также ведется разъяснительная работа среди населения.

 

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