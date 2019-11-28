Под Харьковом от бешеного кота пострадал человек, введен карантин

26 ноября в поселке Циркуны Харьковского района области зарегистрирован случай бешенства кота.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как отмечается, диагноз был подтвержден лабораторно.

Кроме того, от больного кота пострадал человек и домашнее животное.

В связи с этим 27 ноября было проведено внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Циркуновском сельском совете, на котором было принято решение о введении карантина по бешенству на территории поселка Циркуны с прилегающими лесными и полевыми массивами.

Сейчас на территории, ограниченной карантином, проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в т.ч. переучет восприимчивых к заболеванию животных и профилактические прививки против бешенства животных, а также ведется разъяснительная работа среди населения.