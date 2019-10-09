 

Под Харьковом мусор выбрасывали возле свалки: загрязнено более одного гектара земли

09 октября 2019 г. 13:51
2 просмотра

Работника коммунального предприятия в Нововодолажском районе подозревают в загрязнении земель отходами, которое создало опасность для окружающей среды.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Следствие установило, что 51-летний работник мусорного полигона, отвечающего за размещение твердых бытовых отходов, допустил загрязнение земель за пределами свалки, в течение 2018 года указывая водителям специального автотранспорта разгружать отходы за пределами свалки. 

Согласно заключению экспертов, теперь участок загрязнен сульфатами, нитратами, фосфором и нефтепродуктами и превышение показателей содержания почве указанных загрязняющих веществ создает опасность для окружающей среды.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.