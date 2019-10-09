Под Харьковом мусор выбрасывали возле свалки: загрязнено более одного гектара земли

Работника коммунального предприятия в Нововодолажском районе подозревают в загрязнении земель отходами, которое создало опасность для окружающей среды.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Следствие установило, что 51-летний работник мусорного полигона, отвечающего за размещение твердых бытовых отходов, допустил загрязнение земель за пределами свалки, в течение 2018 года указывая водителям специального автотранспорта разгружать отходы за пределами свалки.

Согласно заключению экспертов, теперь участок загрязнен сульфатами, нитратами, фосфором и нефтепродуктами и превышение показателей содержания почве указанных загрязняющих веществ создает опасность для окружающей среды.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.