Поднимаясь до небес! Или Как дуэт харьковчан покорил Америку

Программа Little Big Shots выходит на американском телеканале NBC. Продюсеры шоу выискивают талантливых детей по всему миру и дают возможность им выступить. Дуэт харьковчан - десятилетнего Никиту Бычкова и семилетнюю Катю Бускандзе восприняли с восторгом.

Публика не могла представить, что такие юные спортсмены выполняют сложные элементы, держась за руки, без ассистентов и дублеров. Их тренер, Светлана Момот, говорит, что выступление воспитанников очень живо обсуждали в соцсетях, и некоторые комментарии ее просто поразили.

Светлана Момот, художественный руководитель детской студии «Старый цирк»

Кто-то из американцев написал: «А вы что, не обратили внимание, что у них лучшие певцы, лучшие музыканты, лучшие спортсмены, потому что они занимаются этим с детства». И еще – кто-то написал: "Что вы здесь обсуждаете, вы что - не поняли, что эти дети с Украины?!"

Почти в спартанских условиях, без отопления в студии, Светлана Момот начала готовить звездную пару еще три года назад.

Сначала отобрали Никиту, ему искали партнершу. Кате не было и четырех, когда она поднялась на бешеную высоту.

Так родился экспериментальный дуэт. Дети тренировались в течение года, первое выступление на публике был в 2016 году в Днепре, а потом их пригласили на украинское шоу талантов.

Удачное выступление харьковчане заинтересовали продюсеров международного шоу, они нашли Светлану и пригласили в Лос - Анджелес. По условиям ведущий не вправе видеть номер детей в эфире, и когда они поднялись на высоту 5 метров, он сам оторопел:

Светлана Момот, художественный руководитель детской студии «Старый цирк»

Когда Катя сделала свой знаменитый обрыв, вся киностудия Ворнер бразерс ее ловила, звонили в страховую компанию, застелили нам всю сцену матами…Это тяжелая работа на подъемах, можно поднять раньше или позже, а поднималось это все вручную, нужно четко знать и видеть, когда они готовы , когда Никита держит Катю

Катя Бускандзе обожает гимнастику и цирк, говорит, что не променяет их ни на что в мире.

В Америке она не переживала ни за себя, ни за Никиту. Выступление ей понравилось, а одноклассники теперь считают ее знаменитостью:

Катя Бусканадзе, воздушная гимнастка

Круто…очень. Я пришла только сегодня в школу, и ко мне приходили с других классов, хотели, чтобы я выступила, показала себя

А десятилетний Никита Бычков всего запомнил ведущего шоу. А за то, что попал в цирк, благодарен своему двоюродному брату, который привил ему любовь к высоте:

Никита Бычков, воздушный гимнаст

Я всегда приходил на выступления цирка, и он всегда выступал на ремнях, я попросил маму, чтоб я занимался тоже на ремнях. У меня больше получалось, чем на других реквизитах

Харьковчане продемонстрировали одно из лучших выступлений на талант-шоу.

Теперь они ждут итогов от международного жюри, если их пару назовут лучшими в сезоне - получат стипендию.

А пока они готовятся к выступлениям на день защиты детей во Львове.