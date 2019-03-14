Подозреваемого в поджоге автомобилей на Салтовке задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на Салтовке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, как ранее сообщалось, 12 марта ночью на улице Натальи Ужвий горели припаркованные возле дома автомобили.
Одна из машин - Лада Калина - сгорела полностью. Огонь также повредил правой сторону машины, стоявшей рядом.
Как было предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ Лада Калина», владельцем которого является 39-летний мужчина, подожгли.
В результате поджога владелец автомобиля получил материальный ущерб на сумму около 100 000 гривен
Полицейские установили и задержали подозреваемого.
Им оказался 37-летний харьковчанин.
При поверхностном осмотре у него обнаружили газовый баллончик, печати, права, зажигалку и балаклаву.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев событий, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.