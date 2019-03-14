Подозреваемого в поджоге автомобилей на Салтовке задержали

14 марта 2019 г. 11:52
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Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на Салтовке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как ранее сообщалось, 12 марта ночью на улице Натальи Ужвий горели припаркованные возле дома автомобили.

Одна из машин - Лада Калина - сгорела полностью. Огонь также повредил правой сторону машины, стоявшей рядом. 

Как было предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ Лада Калина», владельцем которого является 39-летний мужчина, подожгли. 

В результате поджога владелец автомобиля получил материальный ущерб на сумму около 100 000 гривен

Полицейские установили и задержали подозреваемого. 

Им оказался 37-летний харьковчанин.

При поверхностном осмотре у него обнаружили газовый баллончик, печати, права, зажигалку и балаклаву. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев событий, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.    

 

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