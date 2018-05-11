Подозреваемого в убийстве возле ресторана "Агдам" задержали за границей - полиция

Подозреваемого в убийстве 32-летнего азербайджанца в Харькове возле ресторана «Агдам» на проспекте Льва Ландау в марте 2018 года задержали за границей.

Об этом на телеканале «ОТБ» 10 мая рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в программе "Тема дня".

Полиция ожидает экстрадиции задержанного подозреваемого.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области, преступление совершали два исполнителя, ещё два лица прикрывали их и совершали разведку.

Преступление было заказное, считает Олег Бех.

«Это перераспределение криминогенной сферы. На данный момент я уже могу сказать, что одно лицо было объявлено в международный розыск...Указанная личность уже задержана и, я надеюсь, что она в ближайшее время будет экстрадирована в Харьков для того, чтобы с ней начинались следственные действия», — рассказал Олег Бех.

Правоохранитель не уточнил, на территории какого именно государства задержали вероятного исполнителя убийства.

Остальных причастных к преступлению лиц полиция продолжает устанавливать.

Напомним, 29 марта 2018 года возле ресторана «Агдам» на проспекте Льва Ландау вечером неизвестные открыли стрельбу. В результате стрельбы 32-летний гражданин Азербайджана получил ранение в голову, от которого скончался, а 38-летний гражданин Грузии был ранен в ногу.