Подозреваемому, который тяжело ранил полицейского из пистолета, избрали меру пресечения

35-летний Евгений Лобода, майор полиции, по дороге на работу заметил неправильно припаркованный "FORD Focus", который заблокировал движение через арку во дворе. Полицейский сделал замечание водителю, но тот отреагировал агрессивно. Начался конфликт, в ходе которого майор повредил на автомобиле зеркало заднего вида, из-за чего водитель выстрелил в него. Когда полицейский, чтобы спрятаться от выстрелов, закрылся в машине нарушителя – тот через открытое окно 4 раза выстрелил ему прямо в голову, а потом вышвырнул из машины и уехал.

Нервным таксистом оказался 42-летний житель Дергачей - Алексей Безрук. Свою вину мужчина признал, однако заверил: до последнего считал, что его машину хотят угнать.

Алексей Безрук, подозреваемый

И он отбежал, оббежал машину, и дверь моя, ну, я когда вышел, дверь была не закрыта. Машина была заведена, он впрыгивает в машину, садится на мое водительское сидение и начинает…она просто была на ручнике, он начинает именно… и это, я не обманываю, газовать. И дверь, он закрыл дверцу, она при этом была заблокирована, но осталось открытое стекло, ну, и как бы я… то, что это как бы моя машина, моя собственность - я начал стрелять

Адвокат подозреваемого Максад Бегенчев настаивал на домашнем аресте и обратился в суд с просьбой запретить фото- и видеосъемку подозреваемого.

Максад Бегенчев, адвокат А.Безрука

На данном этапе не рассматривается вопрос относительно виновности или невиновности лица, решается вопрос лишь об избрании меры пресечения

В прокуратуре зато говорят: в связи с существующими угрозами того, что подозреваемый может скрываться от следствия, требуют меры пресечения в виде содержания под стражей

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

У подозреваемого есть вид на жительство в Польше, кроме того, по нашей информации, он намеревался снова ехать в эту страну на достаточно долгое время пребывания там. Во-вторых, второй риск, который отмечают прокуроры - это возможность уничтожать или искажать материалы уголовного производства или иным образом препятствовать досудебному расследованию

Сестра пострадавшего вместе с другими родственниками держат в руках плакаты. Говорят, состояние его здоровья остается стабильно тяжелым, мужчину ввели в искусственную кому, врачи диагностировали у него отек мозга.

Татьяна Авдеева, сестра пострадавшего полицейского

Он никогда больше не будет говорить! Вот, это факт! Есть больница - туда идите, снимайте, до чего довели нашего Женю. И что важно? Вот это, что сейчас будет? Вы, что считаете, что это, правда, важно… 15, или 6 лет, или 3 года?

Более чем через пять часов заседания судья вынесла решение - два месяца под стражей для подозреваемого. Без права внесения залога.