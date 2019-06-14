Подозреваемому в нападении на харьковского телеоператора надели электронный браслет

14 июня 2019 г. 12:05
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Правоохранители выполнили решение суда о применении к подозреваемому в нападении на харьковского журналиста-телеоператора Вадима Макарюка электронного средства контроля, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 12 июня Киевский районный суд избрал 26-летнему харьковчанину Сергею Козлюку, который подозревается в препятствовании профессиональной деятельности представителя СМИ, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.   

Судебное решение работники подразделения получили 13 июня. Исполнение решения суда обеспечивает Основянский отдел полиции. 

Как отметили в полиции, для надлежащего исполнения решения суда необходимо было провести документальную процедуру оформления запроса на получение электронного браслета. 

В течение этого времени надзор за соблюдением решения суда осуществлял участковый офицер полиции, который посещал подозреваемого по месту жительства.

Сегодня, 14 июня, электронное средство контроля в виде браслета к подозреваемому было применено. 

Теперь полицейские круглосуточно проводят электронный мониторинг за соблюдением подозреваемым ограничений, установленных судом.

 

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