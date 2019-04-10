Подозреваемый в жестоком избиении людей в метро полицейский вернется на работу

Cегодня в Харьковском окружном административном суде состоялось слушание о возобновлении на службе в полиции Олега Рассохи, который по данным следствия, вместе с коллегами на станции метро «Южный вокзал» по сомнительным предлогами задерживал людей и отводил в комнату полиции. В ней правоохранители у задержанных требовали деньги, а если те отказывались платить - жестоко избивали.

Жертвами полицейских обычно становились иностранцы или малообеспеченные люди.

Издевательства над ними смогли прекратить только после проведения спецоперации, во время которой прокуратура совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции задержала подозреваемых именно в момент получения денег. Несмотря на то, что слушания по уголовному делу в отношении группы полицейских все еще продолжаются, один из них уже подал апелляционную жалобу в суд.

Алексей Богомолов, адвокат А. Рассохи

На сьогоднішній день існує кримінальне провадження, просто яке не скеровано до суду, яке знаходиться в прокуратурі Харківської області, яке розслідується, я вважаю, не уповноваженими органами. Тому що прокуратура втратила такі повноваження щодо здійснення досудового розслідування

Главное управление полиции в Харьковской области в очередной раз обратило внимание на невозможность рассмотрения апелляции, пока не завершилось рассмотрение уголовного производства.

Наталья Быковченко, ответчик ГУ Нац. полиции в Харьк. обл.

На даний час дійсно є кримінальне провадження. Позивач тривалий час перебував під вартою, і суд вірно та справедливо вирішив питання щодо зупинення провадження у адміністративній справі до прийняття рішення у кримінальній

И все же, несмотря на просьбу ответчика оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений, судья восстановил в должности полицейского Рассоху.

Игорь Чалый, судья

Колегія суддів постановила апеляційну скаргу Рассохи Олега Віталійовича задовольнити. Ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 05.02.2019 по справі номер 520 ... - скасувати. Направити справу за позовом Рассохи Олега Віталійовича до Головного управління Національної поліції в Харківській області про поновлення на посаді

Попробовать восстановиться на работе полицейский может с момента принятия постановления, которое также может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней