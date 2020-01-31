Подросток, обвиняемый в жестоком убийстве девушки, предстанет перед судом

31 января 2020 г. 11:24
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего харьковчанина, который с особой жестокостью убил молодую женщину (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, следствием установлено, что в июне 2019 в Харькове несовершеннолетний юноша после конфликта со своей знакомой решил убить ее. Он заманил 26-летнюю девушку в безлюдное место, расположенное недалеко от жилых домов. Там юноша нанес потерпевшей многочисленные телесные повреждения, в результате которых она умерла.

Чтобы избежать ответственности, убийца закопал тело жертвы неподалеку. Тело девушки нашли  только через несколько дней.

Следственным путем правоохранители установили обстоятельства совершения преступления иподозреваемого.

Сейчас обвинительный акт в отношении юноши направлен в суд для рассмотрения по существу по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. 

 

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