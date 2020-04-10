Подвезимедика: как таксисты и обычные водители помогают медработникам

Харьковские водители и таксисты бесплатно подвозят медиков на работу и потом - домой.

Из-за карантина пригородный транспорт и подземка остановили работу, а в трамваях, троллейбусах и маршрутках - ограничение на количество пассажиров.

Централизованный подвоз медиков наладили не всюду, поэтому водители и медицинские работники объединяются в соцсетях.

В местной группе - несколько тысяч людей, рассказывает таксист Андрей. Мужчина работал в Европе дальнобойщиком, из-за карантина вернулся домой.

Говорит: случаются дни, когда вообще не успевает на платные заказы. Возит только медиков.

Андрей Лысенко, таксист

По всему городу, в область... Утром развозили людей на смену, потом развозили со смены. С инфекционной больницы вез людей, которые двое суток не могли уехать и находятся на дежурстве. Если мы придем в больницу, и там не будет врачей, то нам никто тогда уже не поможет, как-то так.

Медсестра Наталья живет в спальном районе Харькова. Сейчас доехать до центра, где работает, - та еще проблема. На дорогу, на которую раньше тратила не более сорока минут, как-то понадобилось почти три часа. И это вечером. Поэтому Андрею благодарна.

Наталья, медсестра

Первый раз пользуюсь, написала нам главная медсестра, чтоб смотрели, может, кому удобно будет добираться на работу. Честно - очень благодарны водителям. Потому что многие работают за городом, и благодаря этому как-то добираются на работу

Будем возить медиков, сколько потребуется, говорит Андрей. В тоже время и на жизнь зарабатывать надо. Поэтому надеется: власти наладят подвоз медицинских работников к местам работы.