Погодные неожиданности: предновогодняя оттепель и дождь

Сюрпризы новогодней погоды: морозы сменятся оттепелью, снег, выпавший на праздник Святого Николая, растает за несколько дней до Нового года. В праздничную ночь ожидается дождь со снегом.

Предновогодняя климатическая картина

Зимние праздники, сезон которых стартует на День Святого Николая, порадуют морозной и снежной погодой, но к Новому году ситуация кардинально изменится. Теплый фронт, пришедший с юга, принесет оттепель и обильные дожди, которые смоют снеговой покров. По сообщениям метеорологов и прогнозам мета погода, последние дни 2020 г. будут относительно теплыми и дождливыми

Прогноз новогодней погоды по регионам

В северных областях столбик термометра достигнет +2°С, что на 6-7 градусов теплее, чем обычно. В последние 2 дня уходящего года прогнозируются обильные дожди со снегом.

Центральные области будут встречать праздник с температурой до +4 выше нуля. Снег, который выпадет в 20-х числах декабря, практически растает. Вероятность осадков в Черкасской, Кировоградской областях незначительна. В остальных областях возможен дождь.

В Карпатах задержится снеговой покров, выпавший во второй половине месяца. В Западных областях температура установится в пределах +1°С..+3°С. В новогоднюю ночь осадков не ожидается.

На юге температура поднимется до +4°С, но при высокой влажности и ветре будет ощущаться как -2°С, без осадков.

На востоке будет холоднее всего: от -2°С до +1°С, слабый дождь.

В Киеве перед Новым годом синоптики обещают:

температуру до +2°С;

высокую влажность, туман;

незначительный дождь.

Народные приметы о новогодней погоде

Солнце выглянуло в полдень 31 декабря – к ранней весне.

Накануне Нового года лес без ветра шумит – январь будет снежный.

Вороны летят в село – к холодам.