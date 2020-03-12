Погоня со стрельбой. Как прошло первое заседание по привлечению к админответственности водителя "Subaru"

После событий 13 февраля, когда патрульные, преследуя "Subaru", которая не остановилась по их требованию, ранили одного из пассажиров машины, было открыто несколько производств - два уголовных и два административных.

Сегодня в Орджоникидзевском райсуде должно рассматриваться одно из них, а именно: иск к водителю "Subaru", Дмитрию Печникову - за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Но по мнению его адвоката, Алексея Панасенко, протокол патрульными был составлен с нарушением. Поэтому он подал ходатайство, чтобы ознакомиться с материалами дела и во всем разобраться.

А по словам самого водителя, Дмитрия Печникова, при составлении протокола о совершении административного правонарушения патрульные не вручили ему копию.

Однако, по информации патрульных, водитель сам отказался подписывать протокол и брать копию.

- Йому було відомо, що співробітники поліції приїхали за його адресою та склали якийсь протокол. - Тобто який саме, йому було невідомо? - Він як особа необізнана у праві, не зовсім зрозумів дії співробітників поліції та мету їх приїзду за місцем проживання. - Я вас почув, дякую, сідайте.

Впрочем, пообщаться с водителем "Subaru" и узнать, как он объясняет вывод областного наркодиспансера о наличии в его крови каннабиноидов, не удалось, потому что его адвокат заявил, что пока они только готовят свою позицию. Поэтому - пока ничего не комментируют.

Алексей Панасенко, адвокат Д. Печникова

- Тоді давались коментарі загальні, в нас на даний час є окреме провадження - адміністративне, так? За частиною першою статті 130, тому в рамках того суду ми будемо давати коментарі щодо окремого провадження і після того, як ми сформуємо свою позицію. - Він на тому відео казав, що він не вживав нічого, чому він не може це зараз нам сказати? Чи, може, він змінив свою думку? - Давайте більше без коментарів. Не будемо ні вас затримувати, ні нас.

Свою официальную позицию адвокат водителя "Subaru" пообещал высказать уже после следующего заседания, которое должно состояться 19 марта.