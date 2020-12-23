Похороны Кернеса. Как проходило прощание с мэром и кто из VIP-персон приехал на церемонию?

Городской голова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. С середины сентября он находился в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от коронавируса и осложнений. Кернесу был 61 год, в этом году его избрали мэром Харькова уже в третий раз. Чартерный рейс с телом Кернеса прибыл из Германии в понедельник вечером. Отпевать в Благовещенском соборе его начали сегодня - около 7 утра. Служба была закрытой, люди могли наблюдать за ней в режиме онлайн, или у собора, где установили большой экран. В самом храме, кроме священников, были близкие и друзья Кернеса.

Общественную панихиду проводили в оперном театре. Одним из первых на церемонию прощания прибыл бывший друг и соратник Кернеса - Михаил Добкин. Предстоящие выборы мэра не комментирует, говорит - приехал чтобы почтить память и надеется на прощение.

Михаил Добкин, городской голова Харькова у 2006-2010 гг:

Я православный человек. Когда кто-то уходит из близких или тех людей, с которыми ты имел отношения... Конечно я что-то совершал, что требовало извинения, я не смог извиниться при жизни. После смерти, думаю, он меня простил. Давайте все остальное, выборы-шмыборы... Давайте человека проведем.

Перед театром выстроилась большая очередь из желающих проститься с мэром, людей запускали в помещение только в масках и небольшими группами из-за карантина, правда, на улице образовалась большая толпа.

Накануне у ХНАТОБа репетировали курсанты университета воздушных сил. Однако затем в ВУЗе отметили - почетный эскорт направляется в случае церемоний захоронения лиц, в которых принимают участие первые лица государства - Президент, Глава Верховной Рады или Премьер-министр. Когда стало известно, что указанных лиц не будет, участие военных в церемонии отменили. На прощание прибыли представители различных политических партий, в том числе, мэры других городов. Среди них - мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко, городской голова Киева:

Розуміємо, що будь-хто неоднозначно відноситься… Але більшість киян… Харківчан показують, як вони відносяться до мера, який набрав достатню велику кількість голосів. Враховуючи, що в Харкові порядок і в Харкові є, з чого брати приклад.

Так как желающих увидеть Кернеса в гробу было очень много, церемонию прощания даже продлили на полчаса.

А это 68-тилетняя Татьяна Гринько. Еще девушкой - 53 года назад, она пришла работать на ФЕД. И до сих пор, находясь в пенсионном возрасте, работает на этом предприятии советской индустрии. Татьяна движется с помощью костыля. За полтора часа до захоронения Кернеса она пришла на кладбище. И ждала с букетом цветов, которые приобрела на далеко не лишние для нее деньги. Для женщины Геннадий Кернес был лучшим мэром, и его смерть чувствует, как личное горе.

Татьяна Гринько, работница ФЕДа:

Человек, все-таки, очень был хороший для Харькова. Это видно везде и всюду. Все замечают, как преобразился город Харьков при его руководстве.

Женщина, опираясь на костыль, наконец дождалась, когда приехал спецтранспорт, и из него бодигарды, которые были личными охранниками при жизни Кернеса, перенесли гроб с мертвым мэром к месту последнего упокоения. На кладбище за Геннадием Кернесом проходила панихида. Вдруг, во время отпевания послышались звуки салюта. Как оказалось, это какие-то шутники пускали фейерверки с Журавлевки в направлении кладбища.

С сегодняшнего дня Геннадий Кернес покоится на втором городском кладбище. Возле могилы Евгения Кушнарева. Двум этим знаковым для Харькова персонам жизнь сократила свинцовая пуля. Разве что Кернеса еще и добил коронавирус. После гибели Кушнарева, проводилось много разговоров об увековечении его памяти. Однако, обстоятельства сложились так, что это оказалось политически нецелесообразным. И памятник Кушнареву находится лишь на его могиле. Сейчас запущена волна о памятнике, улице, проспекте, станции метро с именем Кернеса. Эта карта, несомненно, будет разыгрываться с прицелом на мэрские выборы, и может вызвать острое противостояние между харьковчанами, для которых Геннадий Кернес был лучшим мэром, и теми горожанами, которые имеют критическое мышление.