Полицейские-взяточники. Какую меру пресечения им определил суд?

По предварительным данным следствия, подозреваемые во взяточничестве патрульные организовали схему систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения, а также за выдачу временных водительских удостоверений.

Помогал им таксист, который предоставлял информацию о нарушителях. Следственный судья Червнозаводского райсуда сначала рассматривала меру пресечения в отношении патрульного - Александра Шапки. Он на суде сказал, что от объяснений отказывается и просит применить к нему в качестве меры пресечения - домашний арест:

Александр Шапка, подозреваемый

Тікати я нікуди не збираюсь – ні до РФ, ні до інших стран – в мене донька 6 місяців і дружина в декреті. Я повинен допомагати їм і залишатися вдома, в мене мати пенсіонер і батько інвалід, і куди я можу поїхати без документів

Прокуратура в свою очередь сообщила, что подозреваемый со следствием не сотрудничает и рискует скрыться от следствия, ему инкриминируют подделку документов и прочее. Поэтому их требование - содержание под стражей и залог в размере 500 000 гривен.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Наші підозрювані є представниками правоохоронних органів, у них є знання, навики й можливості знищувати або приховувати докази у справі, впливати на свідків, або перешкоджати розслідуванню іншми способами , тому ми вважаємо: тримання під вартою - це достатня міра запобіжного заходу у цьому випадку

Именно такое решение после выхода из совещательной комнаты объявила судья Елена Сорока. Содержание под стражей на 60 суток до 15 марта 2018 года и возможность внесения залога в размере полмиллиона гривен.

Также подозреваемого отстранили от должности инспектора патрульной полиции на время проведения досудебного расследования.

Статьи «Служебный подлог» и «Получение взятки» в преступлениях, в которых подозреваются патрульные, предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.

На момент подготовки материала заседание по избранию меры пресечения второму патрульному, Олегу Реуцкому, еще продолжалось.