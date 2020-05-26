Полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках, арестовали

26 мая 2020 г. 18:42
Источник: Украинская правда
1 просмотр

Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Об этом сообщает hromadske.

Сулиму и Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании.

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.

Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.

Напомним, как сообщалось, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив. 

В МВД заявили о "молниеносной" реакции на изнасилование полицейскими в Кагарлыке: они находятся под стражей.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53