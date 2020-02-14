Полицейскому, который во время стрельбы ранил пассажира, сообщили в подозрении в превышении власти

Командиру одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области сообщили в подозрении в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения телесных повреждений человеку (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

Напомним, как сообщалось, по данным следствия, 13 февраля около 3:00 ночи в Харькове патрульные получили сообщение, что трое мужчин после употребления спиртных напитков собираются ехать на автомобиле марки «Subaru Forester».

Прибывшие на место полицейские обнаружили похожий автомобиль вблизи села Хролы. Началось преследование, однако водитель автомобиля не остановился.

Командир роты, понимая, что водитель своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей или полицейских, применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения. Патрульный произвел три выстрела в сторону авто. В итоге, пассажир автомобиля получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.

Как пояснили в ГБР, в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции» полицейский уполномоченный в исключительных случаях применять огнестрельное оружие:

- для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и / или полицейского;

- только после предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий и намерение использования меры принуждения;

- с целью причинения лицу такого вреда, необходимой и достаточной в такой обстановке, для немедленного предотвращения или прекращения вооруженного нападения;

- полицейскому запрещено применять огнестрельное оружие в местах, где может быть нанесен вред другим лицам, а также в огнеопасных и взрывоопасных местах, кроме случаев необходимости отражения нападения или крайней необходимости.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.