Полиции вернули 533 "карантинных" админпротокола из 4851

24 апреля 2020 г. 18:08
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За нарушение карантина в Украине был выписан 4851 административный протокол, 533 из которых суды вернули в Национальную полицию.

Об этом сообщила Государственная судебная администрация.

Согласно данным, ГСА, больше всего админпротоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей) выписали в Днепропетровской области (792) и в Киеве (723).

Напомним, Кабинет министров запретил выходить на улицу без документов во время карантина, также были усилены некоторые ограничения. Среди них запрет: 

находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);

посещение детских площадок;

нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;

пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

самовольное оставление места обсервации (изоляции).

Ранее правительство  одобрило обязательную обсервацию для граждан, которые вернулись из стран с коронавирусом. Также глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных.

 

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