Полиция ищет жителя Харьковской области, пропавшего больше года назад

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего жителя Чугуева, 47-летнего Александра Андрейченко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 августа 2018 года мужчина уехал в Россию - в Москву, и до настоящего времени не вернулся.

Его местонахождение на данный момент не известно.

Пропавший имеет рост 175 см, темные с проседью волосы и голубые глаза.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщать ее в полицию по телефону 102, 050-135-00-68, 0574622013 или другим удобным способом.