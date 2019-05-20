Полиция устанавливает личность женщины, чье тело нашли возле Дворца спорта

Харьковские правоохранители устанавливают личность женщины, тело которой обнаружили 17 мая на помойке за «Дворцом спорта» по улице Петра Григоренко, 2.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 17 мая на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко нашли тело неизвестной женщины.

Умершей на вид 40-50 лет, рост 164 см, женщина имела короткие светлые волосы, также у нее была вставная верхняя челюсть.

Женщина была одета в желтую кофту, красный женской халат с рисунками цветов, нижнее белье с леопардовым принтом. На руке женщины был красный шнурок.

Установлено, что смерть женщины наступила около 2-4 недель.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о неизвестной сообщать ее по телефонам: 102, (0572) 93-50-40, 099-784-76-59, или по адресу: г.Харьков, ул. Невельской 1/32.