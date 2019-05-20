Полиция устанавливает личность женщины, чье тело нашли возле Дворца спорта

20 мая 2019 г. 13:54
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Харьковские правоохранители устанавливают личность женщины, тело которой обнаружили 17 мая на помойке за «Дворцом спорта» по улице Петра Григоренко, 2.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 17 мая на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко нашли тело неизвестной женщины. 

Умершей на вид 40-50 лет, рост 164 см, женщина имела короткие светлые волосы, также у нее была вставная верхняя челюсть.

Женщина была одета в желтую кофту, красный женской халат с рисунками цветов, нижнее белье с леопардовым принтом. На руке женщины был красный шнурок.

Установлено, что смерть женщины наступила около 2-4 недель.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о неизвестной сообщать ее по телефонам: 102, (0572) 93-50-40, 099-784-76-59, или по адресу: г.Харьков, ул. Невельской 1/32.

 

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